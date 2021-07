Doden en gewonden bij crash militair vliegtuig op Filipijnen

12-jarig talent is jongste grootmees­ter ooit in schaak­sport: breekt 19 jaar oud record

2 juli De 12 jaar, vier maanden en 25 dagen oude Abhimanyu Mishra heeft een bijzondere prestatie geleverd. Hij is namelijk de jongste grootmeester in de schaakgeschiedenis óóit geworden. Hij brak het record van zijn voorganger Sergey Karjakin, die 12 jaar en zeven maanden oud was toen hij grootmeester werd.