Doden en gewonden bij aanslagen stemlokalen Afghanistan

Canadese moordtie­ners bekenden hun daden op video

8:38 De twee Canadese moordverdachten die in augustus dood werden gevonden, hebben destijds video's gemaakt waarin zij de moord op hun drie slachtoffers bekennen. De twee zouden ook van plan zijn om meer mensen te vermoorden, zo verklaren ze in de video-opnames. Over het motief tast de Canadese politie nog in het duister, blijkt uit een persconferentie in Vancouver.