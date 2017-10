Doden en chaos door zware storm in Duitsland

De zware storm die vandaag na Nederland ook over het noorden van Duitsland raasde, heeft daar zeker zeven mensen het leven gekost. Omvallende bomen maakten de meeste slachtoffers. In Berlijn riep de brandweer de noodtoestand uit, hun collega's in onder meer Hamburg ontraadden de burgers de deur uit te gaan.

In de deelstaat Brandenburg kwamen vier mensen om, onder wie een man van 72. Hij kreeg een boom bovenop zich toen hij probeerde een dikke tak van de straat te halen. Twee anderen raakten bekneld in hun auto en overleefden het niet. Ook zijn doden gemeld in Hamburg, Berlijn en Schwerin.

Op tal van plaatsen ontstond een verkeerschaos doordat treinen en bussen uitvielen en wegen versperd raakten. Ook verschillende luchthavens hadden veel last. In de grote steden konden duizenden forenzen een tijdlang niet van werk of school naar huis. Alleen al in Hamburg werden de hulpdiensten in twee uur tijd ruim zevenhonderd keer gebeld om te komen. Volgens een woordvoerder wordt dat aantal normaal gesproken bereikt in een hele dag en nacht.

Door kapotte bovenleidingen raakte het treinverkeer her en der ernstig ontregeld. Op tal van stations strandden reizigers. De sneltrein van Amsterdam naar Berlijn kwam niet verder dan Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal. De vierhonderd passagiers zijn opgevangen in een sporthal. Velen kunnen daar op veldbedden de nacht doorbrengen. In Kassel moest de lokale overheid voor zo'n duizend mensen die niet verder konden onderdak regelen.