Doden door verwoestende tornado in Tsjechië

Update / video Lichaam van voortvluch­ti­ge militair gevonden, wake bij zijn huis

21 juni Het lichaam van de vermiste militair Jürgen Conings (46) is levenloos teruggevonden in het Limburgse Nationale Park Hoge Kempen. De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft bevestigd dat het om het lichaam van Conings gaat. Het is nog niet bekend hoelang hij dood in het Dilserbos heeft gelegen voordat hij werd gevonden.