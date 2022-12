Doden bij brand in casino-hotel Cambodja

Volgens lokale media is de brand, die rond middernacht ontstond, nog niet onder controle en bevinden zich nog mensen in het pand. Op sociale media worden beelden gedeeld waarop te zien is dat in elk geval een persoon uit het brandende gebouw springt en anderen aan de rand van de vlammenzee op een dak op hulp wachten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in het Grand Diamond City casino-hotel aanwezig waren toen de brand uitbrak. Er zouden zo’n 400 mensen werken in het complex.