Dodelijke val van sherpa Hassan leidt tot felle discussies

De dood van een Pakistaanse sherpa die ogenschijnlijk in zijn doodstrijd werd genegeerd door tientallen bergbeklimmers, leidt tot felle discussies. De man verongelukte op het gevaarlijkste stuk van de K2. Een redding had meer mensenlevens gekost, aldus ervaren klimmers.

Het drama speelt 27 juli op de beruchte bottleneck, een smalle doorgang onder ijsblokken op de flank van de K2, de op een na hoogste berg ter wereld. Op een richel ligt Muhammed Hassan, een lokale drager die kort daarvoor was gevallen. Op een video, die pijlsnel de wereld over ging, lijken bergbeklimmers, onder wie de beroemde Noorse klimster Kristin Harila, ijskoud over zijn lichaam heen te stappen. Niet lang daarna zou de vader van drie kinderen overlijden.

Gingen Harila en anderen om zelf de bergtop te halen, letterlijk over lijken? De discussie erover laait steeds hoger op. De Noorse klimster is al met de dood bedreigd. Andere bergbeklimmers nemen het juist voor haar op: ze veronderstellen dat Hassan niet meer te redden was en dat zijn evacuatie vanaf zo’n gevaarlijke plek mogelijk meer levens had kunnen kosten.

De grote groep bergbeklimmers op het laatste gedeelte van de K2 op 27 juli waarbij een Pakistaanse sherpa om het leven is gekomen.

‘Eigenlijk had die jongen daar nooit mogen zijn’

Robin Baks, directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, vermoedt dat het verhaal ‘wat genuanceerder’ ligt dan uit de aanvallen op sociale media tegen de Noorse klimster blijkt. Want wat de beelden bijvoorbeeld niet laten zien is dat Harila en haar team twee uur bezig waren om de gevallen Hassan − die niet tot haar team behoorde maar deel uitmaakte van een andere expeditie − eerst omhoog te hijsen om vervolgens te beoordelen of er iets kon worden gedaan. De onfortuinlijke drager was slecht gekleed en droeg ook geen zuurstofmasker, aldus Harila op haar webblog. Volgens berichten van andere klimmers was Hassan een drager op het basiskamp en werd hij voor het eerst uitgekozen als drager op grote hoogte te werken.

,,Eigenlijk had die jongen daar nooit mogen zijn”, vindt ook Baks, die Harila’s kritiek deelt dat degenen die Hassan zonder de juiste uitrusting naar zo’n gevaarlijke berg stuurden, ter verantwoording moeten worden geroepen. ,,Hij droeg geen donspak, was nog nooit op die hoogte geweest.’’

Tegelijk erkent Baks: ,,Geen enkele berg is een mensenleven waard. Ik lees dan dat hij het werk deed omdat hij geld moest verdienen voor zijn zieke moeder. Nu is er een crowdfunding voor zijn gezin, maar dit had nooit mogen gebeuren.”

Kristin Harila op de top van K2 met haar Nepalese sherpa Tenjen Lama.

‘Risico’s afwegen’

Ook Gelje ‘Bergtijger’ (30) toont begrip voor Harila. Hij behoort tot de meest gevraagde sherpa’s van Nepal. Hij heeft dertien van de veertien ‘achtduizenders’ beklommen en was betrokken bij 45 reddingsoperaties. ,,K2 is gevaarlijk, vooral bij de bottleneck. Precies waar deze drager zijn ongeluk had. Over het algemeen proberen we altijd mensen te redden. Maar als het voor onszelf te gevaarlijk wordt, moeten we de risico’s afwegen. Hassan was zonder zuurstoffles, hij was uitgeput en na zijn ongeluk in kritieke toestand. Dus had hij geen kans op die hoogte’’, zegt Gelje in gesprek met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Robin Baks directeur van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereninging

Gevaarlijke omstandigheden

Anwar Syed, het hoofd van Lela Peak Expedition, het bedrijf waarvoor Hassan werkte, zegt dat verschillende mensen hadden geprobeerd te helpen door zuurstof en warmte te bieden, maar tevergeefs. Syed stelt dat vanwege de gevaarlijke omstandigheden van de bottleneck het niet mogelijk zou zijn om Hassans lichaam op te halen en aan de familie over te dragen. Hij meldt dat zijn bedrijf geld aan Hassans familie had gegeven en hulp zou blijven bieden, maar geeft geen details. De Pakistaanse autoriteiten zijn inmiddels een onderzoek begonnen.

Volgens Baks speelt ook mee dat de Himalaya voor onder meer Nepal en Pakistan een belangrijke bron van inkomsten is. De meeste expedities zijn goed georganiseerd, met gecertificeerde professionele sherpa’s. Maar omdat de vraag zo groot is, verschijnen er allerlei bedrijven die met minder ervaren gidsen de bergen in gaan. ,,Voor een beklimming van de hoogste bergen ben je al snel tussen de 50.000 en 100.000 dollar per persoon kwijt. De vraag is desondanks enorm, we hebben allemaal die beelden gezien van files naar de top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Die industrie gaat niet weg. Maar de industrie moet er wel voor zorgen dat het welzijn van de mensen die de expedities ondersteunen, wordt gewaarborgd, door ze goed op te leiden en fatsoenlijk te betalen, zodat dit onervaren mensen zoals Hassan bespaard blijft.”

Onmisbare hulp naar de top Het woord ‘sherpa’ verwijst eigenlijk naar een etnische groep die oorspronkelijk afkomstig is uit de bergachtige regio’s van Nepal, met name de Himalaya. Sherpa’s kennen het terrein als geen ander en blinken uit in bergbeklimmen en hun bekwaamheid om te overleven in hooggelegen gebieden. Als gidsen en dragers zijn ze onmisbaar voor bergexpedities, vooral op ’s werelds hoogste toppen. Vroeger werd hun bijdrage aan het succes van grote bergbeklimmers enigszins verdoezeld, maar tegenwoordig treden ze meer op de voorgrond en hebben ze zich ook ontwikkeld tot expeditieleiders en ondernemers, zegt Katja Staartjes in haar blog. De eerste Nederlandse vrouw die een aantal van de hoogste bergtoppen op aarde heeft beklommen, waaronder de Mount Everest, ziet de sherpa’s ook steeds meer inspelen op een ‘klantvraag’ naar meer luxe, de toediening van meer zuurstof en bijvoorbeeld een lichtere rugzak.



Mede door succesfilms als 14 Peaks zoeken steeds meer mensen een soortgelijke ervaring. In die film is te zien hoe Nirmal, een Nepalees-Britse bergbeklimmer en voormalig militair, alle veertien bergtoppen boven 8000 meter hoogte in een opmerkelijke tijd van zes maanden en zes dagen beklom. Bij dit alles lijkt de kwaliteit van lokale organisaties te dalen, schrijft Staartjes: de prijsvechters lijken het minder nauw te nemen met de kwaliteit en hebben hun logistiek minder goed op orde. Dat leidt tot meer risico bij beklimmingen.