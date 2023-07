Dodelijke tyfoon zet Peking onder water, volgende storm nadert

Doksuri is de krachtigste tyfoon die in China aan land is gekomen en de sterkste storm die Fujian heeft getroffen sinds tyfoon Saomi in 2006. De dichtstbijzijnde en krachtigste storm die nabij Peking passeerde, was Rita in 1972. Door die storm kwamen minstens 39 mensen om het leven.



Doksuri neemt af, maar de autoriteiten bereiden zich alweer voor op de volgende naderende tyfoon: Khanun. Het is de zesde tyfoon die China naar verwachting zal treffen. Khanun zal naar verwachting snel aan kracht winnen en deze week de dichtbevolkte zuidoostkust van China in de provincie Zhejiang, tussen Sjanghai en Fujian, treffen.