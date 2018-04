Dodelijke steekpartij brengt moordcijfer Londen boven dat van New York

In Londen heeft zich voor de twaalfde keer in 19 dagen tijd een steekpartij met dodelijke afloop voorgedaan. Het maandelijkse moordcijfer in de Britse hoofdstad is voor de tweede achtereenvolgende maand hoger dan in New York, melden Britse media.

De dodelijke steekpartij vond gistermorgen plaats in Wandsworth in het zuidwesten van de Britse hoofdstad. Het slachtoffer was een 20-jarige jongen. Hij werd omstreeks 01.00 uur plaatselijke tijd neergestoken bij het verlaten van een bar en bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De politie hield later een 21-jarige verdachte aan.

31ste slachtoffer

Het was al het 31ste slachtoffer dit jaar dat in Londen overleed als gevolg van een steekpartij en de twaalfde in 19 dagen tijd. Tussen 14 en 20 maart werden maar liefst acht inwoners van Londen - de meeste jonger dan 30 jaar - doodgestoken. Volgens The Sunday Times bedroeg het totale aantal moorden in de Britse hoofdstad vorige maand 22, eentje meer dan in New York. Daarmee lag het maandelijkse moordcijfer in Londen hoger dan in The Big Apple. In februari was dat ook al het geval met 15 moorden tegenover 14 in New York.

Londen telde vorig jaar 80 dodelijke steekpartijen, het hoogste aantal in bijna tien jaar. Hoewel New York bijna het dubbele aantal had, wordt de kloof op dat vlak gestaag minder, zeggen deskundigen. Ze maken zich ernstig zorgen over de toename van het aantal steekincidenten met dodelijke afloop in de Britse hoofdstad. Vooral ook omdat ruim de helft van de slachtoffers (46) jonger was dan 25 jaar. Meer dan een verdubbeling vergeleken met de 21 in 2016.