Dodelijk slachtoffer door storm Ophelia in Ierland

Dat meldt de Ierse televisiezender RTE. Het dodelijk ongeval vond plaats aan de zuidkust van Ierland. De vrouw was de enige inzittende van de auto en was op slag dood.

Orkaan Ophelia is mogelijk de zwaarste storm in meer dan 50 jaar die Ierland treft. Scholen blijven in grote delen van het land gesloten en mensen wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven. De storm bereikte vanochtend het zuiden van het land en raasde eerst over de steden Cork en Kerry. De storm trekt in de loop van de dag waarschijnlijk over de rest van het land richting Schotland.