Dode en tientallen gewonden bij botsing tussen treinen nabij Barcelona

Oorlog Oekraïne LIVE | Meerdere bussen evacueren gewonde soldaten uit Azo­vstal-fa­briek, commandant wil ‘levens redden’

Persbureau Reuters meldt op basis van een ooggetuige dat meerdere bussen Oekraïense soldaten uit de Azovstal-staalfabriek in Marioepol evacueren. De berichten zijn nog niet door autoriteiten bevestigd. Een van de commandanten van de Oekraïense strijdkrachten die zich verschuilen in de fabriek leek eerder vanavond in een video te zinspelen op nieuwe ontwikkelingen rond de fabriek, ‘om levens te redden’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

22:30