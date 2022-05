Dode en meerdere gewonden bij treinongeluk Oostenrijk

Het ongeluk gebeurde tijdens de avondspits bij Münchendorf, ten zuiden van Wenen. Er waren ongeveer honderd passagiers aanwezig in de trein. Hoe de trein kon ontsporen is nog onbekend.

Dodelijke treinongelukken zijn zeldzaam in Oostenrijk. In 2018 vonden wel twee grote ongelukken plaats in korte tijd. In april van dat jaar raakten 54 mensen gewond nadat twee treinen op elkaar botsten in Salzburg. Ook in februari 2018 kwamen twee treinen tot botsing. Bij dat ongeluk kwam een persoon om het leven en raakten 22 mensen gewond.