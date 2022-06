Dode en gewonden door noodweer in Frankrijk

Hitte Zuid-Europa breidt zich uit naar West-Europa: tot 44 graden in Spanje, 38 graden in Frankrijk

Reddingswerkers zijn per boot en helikopter op zoek naar iemand die op zee wordt vermist in Deauville, dat vlakbij Villers-sur-Mer ligt. Een triatlon die in Deauville werd gehouden moest worden afgelast omdat tenten van de deelnemers werden weggeblazen. Ze hebben onderdak gekregen in het plaatsje.

In Frankrijk is al een tijdje een hittegolf gaande, zaterdag kwam de temperatuur boven de 42 graden. In Biarritz aan de Atlantische kust, bij de Spaanse grens, steeg het kwik naar 42,9 graden. Nooit eerder was het in die plaats zo warm. De extreme hitte heeft voor zover bekend zeker twee ouderen het leven gekost.