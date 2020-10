Dode en gewonden bij ‘terreuraanslag’ door messentrekker in Nice, dader vast

Celstraf van 17 jaar voor Zuid-Koreaanse oud-president definitief

4:01 De Zuid-Koreaanse oud-president Lee Myung-bak moet definitief voor 17 jaar de gevangenis in, heeft het Hooggerechtshof in dat land geoordeeld. In een eerder hoger beroep viel zijn celstraf wegens omkoping en verduistering hoger uit dan in de eerste aanleg.