Dochter van president Trump mailde regeringszaken vanaf eigen account

,,Tijdens haar overstap naar de overheid heeft mevrouw Trump soms gebruikgemaakt van haar privé-account”, zegt Ivanka's advocaat in een verklaring. ,,Bijna altijd ging dat over logistiek en de planning met betrekking tot haar familie.” Volgens Lowell zijn alle e-mails, in overeenstemming met de registratieregels en -wetten, bewaard.



De vergelijking met Hillary Clinton gaat volgens Lowell bovendien niet op. Clinton gebruikte voor haar overheidsmailtjes een e-mailserver in de kelder van haar huis. ,,Mevrouw Trump heeft in haar huis of kantoor geen eigen server”, merkt Lowell op. ,,En er is nooit geheime informatie verstuurd.”