‘Dochter en schoonzoon van Trump gedagvaard om te getuigen over Capitoolbestorming’

Ivanka Trump en haar man Jared Kushner zijn gedagvaard door de Amerikaanse speciaal aanklager Jack Smith om te getuigen voor een grand jury over de aanval op het Capitool, die plaatsvond op 6 januari 2021. Dit meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen.

De dochter en schoonzoon van oud-president Donald Trump werkten beiden voor hem in het Witte Huis tijdens zijn presidentschap. Kushner als adviseur die zich onder meer bezighield met internationale betrekkingen. Ivanka Trump was tevens adviseur, met een focus op onderwijs.

Smith werd in november vorig jaar aangesteld om twee onderzoeken over te nemen die betrekking hebben op Trump. Het eerste onderzoek betreft het bewaren van geheime documenten in zijn onderkomen in Florida, nadat Trump het Witte Huis verliet. De FBI trof vorig jaar duizenden documenten aan die Trump direct na het aflopen van zijn termijn had moeten overdragen aan het Nationaal Archief, en waarvan hij een tijdlang ontkende dat hij ze in zijn bezit had.

Het tweede onderzoek gaat in op de pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongeldig te laten verklaren. Trump houdt nog altijd vol dat hij de legitieme winnaar is van die verkiezingen. Zijn aanhangers probeerden op 6 januari 2021 te voorkomen dat de overwinning van Joe Biden werd bekrachtigd in het Congres en vielen, aangemoedigd door Trump, het Capitool binnen. Hierbij kwamen meerdere mensen om het leven.

Ivanka Trump was op de dag van de bestorming in het Oval Office, op het moment dat Trump toenmalige vicepresident Mike Pence opbelde met het verzoek de ratificatie van de verkiezingsresultaten te blokkeren of te vertragen. Pence ging hier niet in mee. Ook Pence werd al door Smith gedagvaard. Hij heeft laten weten zich hiertegen te zullen verzetten.

Zowel Ivanka Trump als Jared Kushner getuigden eerder voor de Congrescommissie die onderzoek deed naar de aanval op het Capitool. De resultaten van dat onderzoek werden onlangs gepubliceerd en wijzen Donald Trump aan als verantwoordelijk voor de bestorming.

De grand jury bepaalt naar aanleiding van getuigenissen en bewijs of er voldoende reden is om Trump te vervolgen. De speciaal aanklager zou dan over kunnen gaan tot vervolging. De oud-president wil in 2024 weer een gooi naar het presidentschap doen. Zijn dochter en Kushner lijken tot nu toe niet betrokken te zijn bij zijn herverkiezingscampagne.