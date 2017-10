Docente aangeklaagd voor seksueel misbruik minderjarige leerling

De zedendelicten, waarvoor Lamontagne nog niet is veroordeeld, kwamen eerder dit jaar aan het licht na een bekentenis van een student aan de Kennebunk High School waar de vrouw al zo'n vijf jaar les gaf. Na een mislukte zelfmoordpoging, afgelopen zomer, vertelde de toen 17-jarige jongen aan familieleden stelselmatig en gedurende langere tijd te zijn misbruikt door de docente. Dat gebeurde volgens hem op school, in haar auto en in de woning van de vrouw op momenten dat haar echtgenoot en kinderen er niet waren.



Nadat de jongen aangifte tegen Lamontagne had gedaan, werd ze direct door het schoolbestuur tijdelijk uit haar functie gezet. Uit rechtbankdocumenten, waaruit door Amerikaanse media wordt geciteerd, blijkt dat de jongen een einde aan zijn leven had willen maken omdat hij spijt had van 'slechte dingen' die hij onder dwang met de lerares had gedaan.



Het gerucht dat de twee een geheime 'relatie' hadden zong al maanden rond op de school, maar de jongen ontkende steeds als hij ermee werd geconfronteerd. ,,Ik wilde niet dat ze naar de gevangenis moest voor haar daden'', vertelde hij in een verklaring. ,,Daarom zei ik niks.'' Hij ging volgens eigen zeggen in op haar verzoek om seks te hebben, omdat de vrouw al twee jaar geen seks meer had gehad met haar man.