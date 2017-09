DNA onthult: gevreesde Vikingstrijder blijkt een vrouw te zijn

Het skelet dat eind 19de eeuw in de buurt van Stockholm werd gevonden in het graf van een hooggeplaatste Vikingstrijder is tot verrassing van Zweedse wetenschappers niet van een man maar van een vrouw. Ze was in de dertig, zo blijkt uit dna-onderzoek.

,,Het is ondubbelzinnig een vrouw", zo verklaarde archeologe en onderzoeksleidster Charlotte Hedenstierna-Jonson van de Universiteit van Uppsala vandaag. Haar collega-onderzoekers en zij gebruikten nieuwe onderzoeksmethoden voor analyse van het genetische materiaal uit de 1000 jaar oude beenderen. Het materiaal, afkomstig uit de linker hoektand en een bot van de linkerarm, bleek geen enkel Y-chromosoom te bevatten (in de lichaamscellen van een man zitten altijd een X- en een Y-chromosoom; een vrouw heeft twee x-chromosomen).

'Ultieme Vikingstrijdersgraf'

Het skelet werd in 1880 gevonden in een graf bij Birka dat volgens Hedenstierna-Jonson opmerkelijk rijk gevuld was. Behalve een zwaard lagen er ook andere wapens in, schilden en schedels van paarden.

Illustratie van het opmerkelijk rijk gevulde graf met het skelet van, naar nu blijkt, een hooggeplaatste vrouwelijke Vikingstrijder. © Universiteit van Stockholm/Hjalmar Stolpe

Anna Kjellström, een beenderendeskundige van de Universiteit van Stockholm, was naar eigen zeggen geïntrigeerd toen ze het menselijk skelet onderzocht voor een ander project. ,,Voor het veronderstelde skelet van een man leken me er dingen niet te kloppen. De schedel had smalle jukbeenderen en bredere, meer vrouwelijke heupbeenderen", zo zegt ze in de Engelstalige Zweedse krant The Local.

Voor haar leek het skelet uit de tiende eeuw verdacht veel op dat van een vrouw. Kjellström ontdekte dat het in de jaren zeventig al eens was geïdentificeerd als dat van een vrouw. Drie onafhankelijk van elkaar uitgevoerde beenderonderzoeken hadden dat uitgewezen. Maar dat overtuigde de Zweedse geleerden er niet van dat de persoon in wat ze 'het ultieme Vikingstrijdersgraf' noemden, een vrouw geweest zou kunnen zijn. Iedereen wist per slot van rekening dat de Vikingstrijders, gevreesd vanwege hun gewelddadige plundertochten in het huidige Europa, mannen waren.

De wetenschappers van de Universiteit van Uppsala hebben nu het tegendeel bewezen. ,,De stoffelijke resten zijn de eerste waarvan nu onomstotelijk vaststaat dat ze afkomstig zijn van een hooggeplaatste vrouwelijke Vikingstrijder", zo schrijven ze in hun wetenschappelijke artikel dat verscheen in het American Journal of Physical Anthropology.