Dit zijn morgen de kanshebbers voor de Nobelprijs voor de Vrede

Biden hekelt relative­ren­de opmerkin­gen van Trump over coronavi­rus

6 oktober Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, heeft kritiek geuit op de opmerkingen van de Amerikaanse president Trump, waarin hij zijn volgers oproept niet bang te zijn voor het coronavirus. ,,Laat het je leven niet beheersen’’, zei Trump nadat hij zelf positief was getest en enkele dagen in het ziekenhuis had doorgebracht.