Dit zegt Trumps advocaat over de president

Delen van die verklaring zijn uitgelekt naar de media. Wat Cohen gaat zeggen is niet verrassend maar de details zijn zeer pijnlijk voor het beeld dat de Amerikaanse president graag van zichzelf geeft. Trumps troost en verdediging zullen zijn dat zijn voormalige advocaat, ‘geen perfecte man is’, zoals hij zelf het aan het eind van zijn verklaring toegeeft. ,,Ik heb dingen gedaan waarop ik niet trots ben en waarmee ik de rest van mijn leven zal moeten leven.” Hier enige spraakmakende passages.

De toon wordt al gelijk gezet in het begin waarin Cohen zegt dat hij zich schaamt te hebben meegewerkt aan ‘het verbergen van meneer Trumps illegale daden’ in plaats van naar mij eigen geweten te luisteren. ‘Ik schaam me omdat ik weet wat meneer Trump is. Hij is een racist, hij is een oplichter. Hij is een bedrieger.’

Wikileaks

Trump wist, zegt Cohen, wel degelijk vooraf van de fameuze Wikileaks met de mails van Hillary Clinton. Cohen zegt nu dat Trump de luidspreker van de telefoon aanzette toen hij zijn politieke klusjesman Roger Stone (inmiddels gearresteerd) aan de lijn had. ‘Stone vertelde Trump dat hij net Julian Assange aan de lijn had gehad (de oprichter van Wikileaks) en dat er binnen enkele dagen een grote hoeveelheid e-mails zouden worden gedumpt die de (presidents)campagne van Hillary Clinton zullen beschadigen. Trump antwoordde ‘zou dat niet geweldig zijn, als dat zou gebeuren’.

Volledig scherm demonstranten voor Trump Tower in New York. © AP

Trump Tower in Moskou

Cohen zegt dat de onderhandelingen over de bouw van een Trump Tower in Moskou wel degelijk veel langer doorgingen dan Trump altijd heeft beweerd. Cohen heeft daarover zelf valse verklaringen afgelegd, omdat de onderhandelingen met de Russen tijdens de presidentscampagne anders op zijn minst kwalijke verdenkingen konden geven. Cohen zegt dat Trump hem nooit rechtstreeks opdracht gaf hierover te liegen. ‘Zo werkt hij niet’.

‘Om duidelijk te zijn: Trump wist van en gaf leiding aan de onderhandelingen over de Trump Tower tijdens de campagne en hij loog erover. Hij loog erover omdat hij nooit had verwacht dat hij zou winnen. Hij loog er ook over omdat hij verwachte honderden miljoenen dollars te verdienen aan het Moskouse vastgoedproject.’

Racisme

Volgens Cohen is Trump een racist die arme landen graag ‘shitholes’ noemt. ‘Eens vroeg hij me of ik één land kon noemen dat geen shithole was en dat werd gerund door een zwarte persoon. Volgens Trump waren dat de Verenigde Staten onder Barack Obama. Zwarte Amerikanen zouden nooit op hem stemmen omdat ze ‘daarvoor te stom waren’, verklaart Trumps advocaat nu onder ede.

Volledig scherm Oud-presidentt Barack Obama. © AFP

Imago

Om het imago van zijn baas verder op te vijzelen kreeg Cohen ooit opdracht van Trump om diens oud-klasgenoten en zijn oude school een dreigbrief te sturen dat ze nooit zijn schoolresultaten zouden openbaren. Wellicht vielen die tegen voor iemand die vaak hoog opgeeft over zijn superieure intelligentie.

Ook de vermeende ijdelheid wordt een gênant dingetje bij Cohen. ‘Trump gaf me opdracht een bieder te vinden om een portret van hem te kopen op een veiling. Bedoeling was dat het portret die middag de hoogste prijs zou opleveren. Het werd gekocht voor de nepbieder voor 60.000 dollar. Trump gaf de Trump Stichting, die is opgezet voor charitatief werk, opdracht de bieder te betalen ondanks dat hij het schilderij voor zichzelf hield’.

Bedrieger