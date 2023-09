Dit jaar staken niet eerder op één dag zoveel migranten het Kanaal over

Levende worm van 8 centimeter gevonden in hersenen van Australi­sche vrouw

Een 64-jarige Australische vrouw uit het zuidoosten van New South Wales klaagde over vergeetachtigheid en depressieve gevoelens. Na enkele onderzoeken wees een MRI-scan uit dat de vrouw een hersenafwijking had waardoor een operatie noodzakelijk was. Tijdens de ingreep deed de neurochirurg een zeer bijzondere ontdekking. Er kronkelde een 8 centimeter lange worm in haar hersenen.