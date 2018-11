Dit is de Pakistaanse haatprediker die Asia Bibi dood wil

‘Het wordt oorlog als ze Asia Bibi naar het buitenland laten gaan’, dreigt Khadim Hoessain Rizvi. Hij staat te boek een van de invloedrijkste haatpredikers in Pakistan. Aanhangers van TLP lopen al dagen voorop in de opgestookte, uitzinnig boze, menigtes die ziedend blijven over de voorlopige vrijlating van Bibi.

Ze hebben hun acties opgeschort na de belofte van de Pakistaanse regering om de vrouw niet het land uit te laten gaan terwijl een hoger beroep dient tégen de vrijlating.

Rizvi (52) is ook oprichter van Tehreek-e-Labbaik Pakistan ( TLP, de afkorting staat voor ‘Hier-ben-ik’ Beweging Pakistan, een referentie aan een islamitisch gebed), de politieke partij die allerlei religieuze extremisten verenigt in het streng islamitische land.

Boerderijwerkster Bibi zat de afgelopen acht jaar in de dodencel, omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. Zelf heeft ze altijd gezegd onschuldig te zijn. Haar veroordeling leidde in de hele wereld tot afschuw. Ze is vooralsnog op een onbekende verblijfplaats in Pakistan.

Maar ondertussen regent het dreigementen. Khadim Hussein Rizvi belooft oorlog. Zijn partij heeft aanhangers opgeroepen rechters te vermoorden. Legerofficieren is gevraagd te muiten als Asia Bibi mag uitreizen. Het TLP eist nog steeds dat ze alsnog in het openbaar wordt opgehangen wegens godslastering. Uit een door de TLP verspreid document blijkt dat de regering heeft toegezegd haar niet naar het buitenland te laten vertrekken. Verder zouden alle opgepakte TLP-demonstranten worden vrijgelaten.

Volledig scherm Demonstranten in Pakistan. © EPA

De intimidatie van TLP duurt al jaren. Achtereenvolgende Pakistaanse regeringen tolereerden de partij vanwege de heftige religieuze claims die TLP aanvoert waarbij bijna alles wordt gerelateerd aan woede over belediging van de profeet. De aanklacht van godslastering wordt daarbij vaak ook gebruikt als politiek drukmiddel.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is Pakistan berucht om misbruik van religieuze voorschriften. De straffen tegen godslastering werden in 1986 om politieke redenen aangescherpt door de toenmalige dictator generaal Zia-ul-Haq. Het verwijt van godslastering wordt regelmatig ingezet om religieuze minderheden (in het geval van Asia Bibi christenen) te vervolgen, persoonlijke ruzies te beslechten (speelde ook in het geval van Asia Bibi die ruzie had met de buren over het drinken van water uit een put die alleen voor moslims gereserveerd zou zijn) of om de straat te beheersen.

,,Op basis van weinig of geen bewijs worstelen degenen die beschuldigd zijn om hun onschuld te bewijzen terwijl boze en gewelddadige menigtes de politie, getuigen, aanklagers, advocaten en rechters proberen te intimideren”, schreef Amnesty eerder. Het lijkt allemaal erg op wat er nu gaande is.

Asia Bibi is niet de eerste die hiervan slachtoffer is. Drie procent van de Pakistaanse bevolking behoort tot religieuze minderheden als bijvoorbeeld christenen of hindoes en weet hoezeer men moet oppassen. De Britse krant The Independent beschrijft de aanhoudende ellende van Junaid Hafeez, een wetenschapper in de Engelse taal die opeens van godslastering werd beschuldigd op basis van zijn wetenschappelijke geschriften. Bijzonder was dat sommige van zijn felste aanklagers bij de rechtbank geen Engels konden lezen of schrijven, de taal waarin Hafeez publiceerde. Hafeez zit nog steeds gevangen. Zijn eerste advocaat, Rasheed Rehman, werd doodgeschoten omdat hij Hafeez verdedigde.

Volledig scherm T-shirts van Rizvi zijn populair onder zijn aanhangers. © EPA

Lijfwacht

Ook de gouverneur van Punjab, Salman Taseer, werd doodgeschoten. Door zijn eigen lijfwacht nadat hij publiekelijk had gepleit voor gratie voor Asia Bibi. Het ophangen van de dader, Mumtaz Qadri, was min of meer de aanleiding voor de oprichting van TLP.

Khadim Hoessain Rizvi heeft de moord op de gouverneur altijd gerechtvaardigd als wil van god. In de sociale media stellen veel jongere Pakistanen zich teweer tegen TLP en zijn geestverwanten. Premier Imran Kahn beschuldigt de partij ervan religieuze sentimenten uit te buiten voor politiek gewin maar onderhandelde de afgelopen dagen tegelijkertijd met Khadim Hoessain Rizvi over een compromis in de zaak Asia Bibi.