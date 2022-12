Dit huis heeft een roofvogelkliniek in de kelder

Crash Rio-Pa­rijs waarbij 228 doden vielen ‘niet te wijten aan Airbus of Air France’

De Franse justitie vindt dat Airbus en Air France geen strafrechtelijke verwijten zijn te maken over de crash met vlucht AF447 in 2009. Een Airbus stortte toen in zee onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs. Alle 228 inzittenden kwamen om.

