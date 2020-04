Dit gezin heeft misschien wel de mooiste quarantaineplek: 'Het is prachtig’

,,Er is hier niets. Ik zie geen dorpen, er staan geen bomen. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar sneeuw en bergtoppen.’’ Claire Lanari zit letterlijk op eenzame hoogte, in een berghut in de Franse Alpen, met haar twee kinderen. ,,We zitten op 2.537 meter hoogte. Het is vanaf hier tweeënhalf uur lopen tot de skipistes van Val d’Isère’’, vertelt ze aan de telefoon. En ze geniet. ,,Het is prachtig, het is doodstil, de zon schijnt. We kunnen zelfs de Mont Blanc zien.’’



Claire Lanari is misschien wel de enige die zielsgelukkig is in quarantaine. Sinds half maart mogen de Fransen de deur niet meer uit om besmetting te voorkomen. De Française zat als officiële berggids op dat moment al anderhalve week in ‘kamp’ Refuge du Fond des Fours. Ze beheert de drie houten huisjes met zonnepanelen waar wandelaars, berggidsen, klimmers en skiërs kunnen overnachten en eten. Het kamp ligt ver van de bewoonde wereld. Je kunt er alleen komen op ski’s of ‘raquettes’.