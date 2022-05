Dit gebeurde er vannacht: Verdedigers Marioepol mogelijk voor Russische rechter ‘wegens oorlogsmisdaden’

Het Russische ministerie van Defensie meldde gisteravond dat 265 Oekraïense strijders zich hadden overgegeven bij de staalfabriek van Azovstal, waaronder 51 die ernstig gewond waren geraakt en behandeld zouden worden in Novoazovsk in de door Rusland gesteunde afgescheiden regio Donetsk.

Er gaan in Moskou meer en meer stemmen op voor berechting en zelfs de doodstraf voor de strijders uit Marioepol. ,,Het zijn oorlogsmisdadigers en we moeten alles doen ze voor de rechter te krijgen”, aldus parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin. Met name leden van het extreemrechtse Azov-bataljon - dat stand hield in de staalfabriek - verdienen straf volgens commentatoren op de Russische staatstelevisie. Dat kan moeilijk anders volgens het Russische verhaal want het waren immers deze ‘nazi’s’ die Rusland zouden hebben bedreigd en een belangrijke reden waren voor de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.

Russische oorlogsmisdaden

Niet los hiervan heeft de Amerikaanse regering vannacht een nieuwe eenheid opgericht die zich exclusief gaat bezighouden met het onderzoeken van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Daarover zijn al vele meldingen binnengekomen, met als dieptepunt de moordpartijen in Boetcha, ten noorden van Kiev. Vandaag moet een gevangen Russische soldaat in Kiev voor de rechter verschijnen op beschuldiging van moord op een Oekraïense burger.

Overigens hebben enige honderden Oekraïense soldaten in de staalfabriek zich nog steeds niet overgegeven. Of ook zij vandaag zullen capituleren is onduidelijk. Volgens de gezaghebbende Britse militaire expert Robert Lee was het volhouden (82 dagen) van de verdedigers van Azovstal ‘een van de belangrijkste verhalen uit deze oorlog’.

Volledig scherm Zwaar beschadigde gebouwen na Russische beschietingen in de regio Saltivka. © REUTERS

Burgers gedood

Bij Russische aanvallen in de regio Donetsk zijn gisteren zeven burgers gedood, aldus de gouverneur van het gebied op zijn Telegram-kanaal. Volgens regionale hulpdiensten zijn acht mensen zijn omgekomen en twaalf gewond geraakt bij een Russische luchtaanval op het dorp Desna in de noordelijke Oekraïense regio Tsjernihiv. Een Russisch dorp in de westelijke provincie Koersk, grenzend aan Oekraïne, kwam onder Oekraïens vuur te liggen, aldus de regionale gouverneur. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

74 van de 90 door Amerika aan Oekraïne toegezegde M777-houwitsers worden al ingezet aan het front, meldt het gezaghebbende Amerikaanse blad Foreign Policy. Ondanks de doorgaande artilleriebeschietingen over en weer zouden Russische troepen de laatste dagen weinig terreinwinst hebben geboekt in de regio Donbas. Britse en Amerikaanse diensten houden dat in de gaten met satellietbeelden. Wel wordt melding gemaakt van speciale Russische eenheden, waaronder commando’s, die steeds vaker zouden worden ingezet voor nachtelijke grondaanvallen. Oekraïne zou het Westen dringend om drones met nachtkijkers hebben gevraagd om de aanvallen te counteren.

Cannes

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gisteravond de bezoekers van het filmfestival van Cannes toegesproken. In een videoboodschap die vertoond werd tijdens de openingsavond, riep Zelenski de filmwereld op om zich niet stil te houden nu zijn land wordt geconfronteerd met de invasie door Rusland. ,,We blijven vechten. We hebben geen andere keuze dan te blijven vechten voor onze vrijheid”, zei Zelenski onder meer. Ook zei hij dat films altijd een cruciale rol hebben gespeeld in het verenigen van mensen tegen autoritarisme en wreedheid. Hij verwees in zijn toespraak meerdere keren naar de film The Great Dictator uit 1940, een film van Charlie Chaplin waarin het naziregime van Adolf Hitler belachelijk werd gemaakt. ,,De wereld heeft een nieuwe Chaplin nodig die ons laat zien dat cinema niet stil is”, zei Zelenski.

Volledig scherm De Oekraïense president Zelenski krijgt applaus na zijn toespraak bij de opening van het filmfestival in Cannes. © ANP / EPA

De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft een keerpunt bereikt, denkt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij ziet de Oekraïners in de tegenaanval en ‘buitengewone successen’ boeken. Daarom is het des te belangrijker het land van wapens te blijven voorzien en dat zal de EU ook doen, verzekert hij.

De vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland zijn voorlopig gestopt.

Diplomatieke front

Zweden en Finland - die een 1300 kilometer lange grens met Rusland hebben - zullen vandaag formeel het Navo-lidmaatschap aanvragen. De Amerikaanse president Joe Biden zal morgen de Zweedse en Finse regeringsleiders in het Witte Huis ontvangen om hun Navo-aanvragen te bespreken. De Amerikanen hebben er alle vertrouwen in dat de alliantie een consensus kan bereiken om hen toe te laten, ondanks de bezwaren van NAVO-lid Turkije.

Rusland overweegt ondertussen het lidmaatschap op te zeggen van twee belangrijke organisaties: de Wereld Handels organisatie (WTO) en de Wereld gezondheidsorganisatie. (WHO) uit protest tegen de internationale sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, overweegt Russisch staatsbezit in Duitsland in beslag te nemen om de wederopbouw van Oekraïne te financieren.