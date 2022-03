Dit gebeurde er vannacht: Geen extra Europese sancties tegen Rusland

De Europese Unie legt Rusland voorlopig geen nieuwe sancties op. Op hun top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Europese Commissie gisteravond laat wel de opdracht gegeven te controleren of de huidige sanctiepakketten niet worden omzeild.

De top stond in het teken van de aanwezigheid van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij nam eerder op de dag ook deel aan Navo- en aan de G7-top en wilde vooral laten zien dat de lidstaten eensgezind zijn in de veroordeling van de Russische agressie in Oekraïne.

De Verenigde Staten hebben zelf een olieboycot ingesteld tegen Rusland. Biden drong er voorafgaand aan zijn bezoek aan Brussel op aan dat ook de EU af moet van Russische fossiele brandstoffen. Daar hebben de Amerikanen overigens zelf economisch belang bij; het land kan Europa voorzien van extra vloeibaar gas (lng). De VS en Europa werken aan een gasdeal waarbij Europa voor het eind van het jaar wordt voorzien van 15 miljard kubieke meter lng. De verwachting is dat de gasprijs door deze extra leveringen zal gaan dalen.

In de tussentijd komt er dus geen Europese boycot op Russische olie en gas. Zeker voor landen als Duitsland en Hongarije is acuut stoppen met het importeren van Russisch gas een brug te ver aangezien ze er nog te veel afhankelijk van zijn. Ook andere aanvullende sancties, zoals het sluiten van de Europese havens voor Russische schepen, werden afgewezen door de Europese leiders.

Felle Russische reactie

Rusland heeft fel gereageerd op de besluiten die de regeringsleiders in Brussel hebben genomen. Vooral het Navo-plan om vier extra gevechtseenheden naar Oost-Europese lidstaten van het bondgenootschap te sturen, zet kwaad bloed. Moskou spreekt over een gevaarlijke en destabiliserende opbouw van troepen aan de oostelijke flank, en ziet daarmee de ‘anti-Russische koers’ van de westerse alliantie bevestigd.

,,De militarisering van Europa wordt versneld door de inspanningen van de alliantie”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Door Oekraïne meer wapens te beloven bevestigt de Navo dat het er belang bij heeft dat de vijandigheden voortduren, aldus het ministerie.

Hoewel de stappen van de Navo een reactie zijn op de Russische inval in Oekraïne, beschuldigt Moskou de alliantie ervan slaafs het Amerikaanse doel te volgen om Rusland volledig te controleren. Daarnaast is ‘anti-Russische hysterie’ gepromoot om de kosten van wapens te verhogen, en daar profiteren vooral de Verenigde Staten financieel van.

De Navo stopt volgens het Kremlin ook geheim Amerikaans onderzoek naar biologische en chemische wapens in Oekraïne in de doofpot, terwijl Rusland er ‘onterecht’ van wordt beschuldigd te willen provoceren met nucleaire, biologische en chemische wapens. Verder noemt het Russische ministerie de speciale Navo-top niets meer dan een sessie om ‘zichzelf te hersenspoelen’. De VS kunnen het niet verdragen dat Rusland zijn eigen beslissingen neemt en een onafhankelijk beleid voert, aldus het ministerie.

Beschietingen bij kerncentrale

Ondertussen waren er ook vannacht weer militaire aanvallen over en weer. Zo werden er beschietingen bij de steden Charkov en Soemi gemeld. Daarnaast ondervond personeel van de oude kerncentrale in Tsjernobyl problemen met het woon-werkverkeer. Dat komt door Russische aanvallen op het nabijgelegen dorp Slavoetytsj, waar veel van de medewerkers wonen, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

De kerncentrale werd op 24 februari ingenomen door Russische troepen, waarna het Oekraïense personeel wekenlang onafgebroken door moest werken. ,,Deze beschietingen komen slechts enkele dagen nadat het personeel er eindelijk in geslaagd is om afgewisseld te worden en thuis, in Slavoetytsj, tot rust te komen”, meldt IAEA-chef Rafael Grossi.

De centrale in Tsjernobyl wekt zelf al jaren geen stroom meer op, maar wordt nog wel bemand omdat er radioactief afval wordt bewaard. Hier vond in 1986 de ergste kernramp ooit plaats. Oekraïne heeft vier werkende kerncentrales. Een daarvan, de grootste van Europa, is eveneens in Russische handen.

Succes Oekraïense leger

Het Oekraïense leger boekt op zijn beurt successen tegen de Russische troepen. Gisteren meldde het Britse leger dat de Oekraïners met succes een Russisch troepentransportschip in de haven van Berdjansk hebben verwoest. Volgens informatie van Britse inlichtingendiensten ‘volgen er meer aanvallen op logistieke locaties in door Rusland bezette gebieden’.

De Oekraïense aanvallen zorgen er volgens de Britten voor dat Rusland prioriteit moet geven aan de eigen verdediging waardoor de troepen aan het front onthouden worden van ‘broodnodige bevoorrading’. Dit zal het vermogen van Rusland om aanvallen uit te voeren doen afnemen en de al dalende moraal verder verslechteren, meldt het Britse leger.

Daarnaast treft tot wel 60 procent van de raketten die Rusland afvuurt in Oekraïne niet het beoogde doelwit of ontploft niet. De onthulling, die persbureau Reuters meldt op basis van drie anonieme Amerikaanse functionarissen, zou kunnen verklaren waarom Rusland een maand na het begin van de oorlog zo weinig vooruitgang heeft geboekt.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde eerder deze week dat Rusland tijdens de oorlog zeker 1100 raketten heeft afgevuurd. Volgens de anonieme bronnen varieert het aantal mislukte raketaanvallen tussen de 20 en 60 procent en verschilt het van dag tot dag, ook afhankelijk van het type raket dat wordt afgevuurd.

Biden naar Polen

Na zijn bezoek aan de verschillende top-bijeenkomsten in Brussel, brengt de Amerikaanse president Biden later vandaag een bezoek aan Polen. Hij spreekt er met onder meer zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda over de oorlog in Oekraïne. Die ontmoeting staat gepland in Rzeszów, een stad op zo’n 80 kilometer van de grens met Oekraïne. Biden wil een idee krijgen van de hulpverlening aan de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Polen heeft al meer dan 2,1 miljoen vluchtelingen opgevangen.

