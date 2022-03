Dit gebeurde er vannacht: Amerikanen waarschuwen voor inzet biologische wapens

De Amerikaanse regering waarschuwt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens gaat inzetten in Oekraïne. Die bewering komt van Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki als reactie op een beschuldiging van de Russische autoriteiten. Rusland beschuldigt de VS ervan een ‘militair biologisch programma’ in Oekraïne te ondersteunen met dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en miltvuur.

Volgens Psaki is dit een valse bewering van Rusland die mogelijk gebruikt kan worden als voorwendsel om zelf chemische wapens in te zetten in Oekraïne. Daarnaast waarschuwt ze dat de Russen ‘onder valse vlag’ chemische wapens in zouden kunnen zetten, om daar vervolgens een ander land de schuld van te geven. In een serie tweets schrijft de Witte Huis-woordvoerder dat de Russische beweringen ‘belachelijk’ zijn, maar dat ook Chinese functionarissen ‘de Russische complottheorieën’ herhalen.

De Amerikanen schatten dat de afgelopen twee weken tussen de vijf- en zesduizend Russische soldaten om het leven zijn gekomen in Oekraïne. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zei er in een interview met CBS News wel bij dat het moeilijk is de schatting te maken. ,,Het werkelijke aantal gestorven Russische soldaten zou ook dichterbij 3500 kunnen liggen.’’ Desondanks spreekt de functionaris van een zeer aanzienlijk aantal slachtoffers, ook in vergelijking met de verliezen die geleden werden in de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne beweert dat 12.000 Russische militairen in de afgelopen twee weken om het leven zijn gekomen. Het Kremlin stelt dat het om 500 soldaten gaat. Geen van deze claims kan onafhankelijk worden geverifieerd.

Beschietingen

Oekraïense lokale autoriteiten meldden vannacht beschietingen vanuit verschillende steden. Russische vliegtuigen bombardeerden het gebied rond de noordoostelijke stad Soemi, schreef het hoofd van de regionale regering van Soemi, Dmytro Shyvytskyi, op Telegram. Woonwijken werden opnieuw beschoten in de stad Ochtyrka ten zuiden van Soemi. Er zou ook een gasleiding zijn geraakt. Vandaar wordt vanaf 8.00 uur via drie ontsnappingsroutes geprobeerd inwoners van Soemi te evacueren.

De burgemeester van de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv meldde ook vuur van meerdere raketwerpers uit het noorden. ,,Ze testen de robuustheid van onze checkpoints, of ze bereiden zich voor op een offensief”, zei burgemeester Olexandr Senkevich in een livevideo op Facebook. Hij riep mensen op om in de kelder te slapen.

Volgens de Oekraïense president Zelenski is de aanval op een kinderziekenhuis in de havenstad Marioepol het bewijs van de Russische genocide in Oekraïne. Dat zei de president in een televisietoespraak. De Russen ontkennen. ,,Wat voor land is dit, de Russische Federatie, dat bang is voor ziekenhuizen, bang voor kraamklinieken en ze te vernietigen?”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen persbureau Reuters: ,,Russische troepen schieten niet op doelen van burgers.”

Russische olie en gas

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss heeft alle G7-landen opgeroepen af te zien van de invoer van Russische energie vanwege de oorlog in Oekraïne. ,,Grote geïndustrialiseerde landen moeten stoppen met het gebruik van Russische olie en gas”, zei Truss tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten. Ze riep op tot een verdubbeling van de sancties tegen Rusland. Groot-Brittannië en de VS hadden aangekondigd dat ze de Russische energievoorziening in de toekomst zouden verbieden.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht Nederlandse tijd voor een wetsvoorstel gestemd om Russische olie, gas en andere fossiele brandstoffen te verbannen. De stemming (414-17) betekent dat het importverbod over 45 dagen effectief is. Slechts twee Democraten en vijftien Republikeinen stemden tegen het verbod. President Joe Biden kondigde het importverbod dinsdag aan. Het Kremlin stelde woensdag dat de Verenigde Staten Rusland ‘economisch de oorlog hebben verklaard’.

Onteigening

Als reactie is Rusland begonnen met het afnemen van bezittingen van westerse bedrijven die vertrekken. Een parlementscommissie gaf volgens het FD goedkeuring voor het nationaliseren van fabrieken, kantoren en andere Russische eigendommen van ondernemingen uit ‘onvriendelijke staten’. Ook Nederland wordt door Rusland als onvriendelijke staat gezien.

Daarmee komt een inwerkingtreding van een soort speciale faillissementswet dichterbij. Als een westers bedrijf uit Rusland vertrekt, kan een lokale rechtbank diens bezittingen bij een externe administrateur plaatsen. Daarna worden de aandelen in die bedrijven geveild. Dat komt in feite neer op onteigening en nationalisatie ervan.

Overleg op topniveau

Ondanks de militaire en economische verharding wordt er vandaag op hoog niveau overleg gevoerd tussen de strijdende partijen. De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba en zijn Russische collega Sergej Lavrov ontmoeten elkaar in gezelschap van de Turkse collega Mevlut Cavusoglu in de Turkse badplaats Antalya. Sinds Rusland Oekraïne vorige maand binnenviel is er geen contact op dit niveau meer geweest tussen de landen. Wel zijn in Belarus inmiddels drie gespreksrondes geweest tussen delegaties uit beide landen.

En in Frankrijk ontmoet president Emmanuel Macron de EU-leiders op het kasteel van Versailles voor een top van twee dagen die bijna volledig in het teken van de oorlog staat. Er wordt onder meer gepraat over het opvoeren van de EU-defensiecapaciteit en hoe Europa minder afhankelijk kan worden van gas, olie en steenkool uit Rusland.

