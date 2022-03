Dit gebeurde er vannacht: ‘aanslag op Zelenski verijdeld’ en ‘echte’ dodental Russen even online

Europa krijgt eigen snelle interven­tie­macht voor crisissitu­a­ties

Europa heeft over acht jaar een snelle interventiemacht van maximaal vijfduizend man paraat die optimaal getraind is en in verschillende crisissituaties inzetbaar. De ‘rapid-deployment-capacity’ maakt deel uit van een bredere Europese veiligheids- en defensiesamenwerking, die vanavond groen licht kreeg van alle 54 EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

