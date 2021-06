Dissident ‘Ryanair-rel’ verschijnt op staatstelevisie Belarus en prijst Loekasjenko

Gijzelaar van het regime

De senior adviseur van de Belarussische oppositieleidster in ballingschap Svetlana Tichanovskaja noemt het ‘pijnlijk’ om de zogenaamde bekentenissen van Protasevitsj te moeten aanzien. ‘Zijn ouders denken dat hij is gemarteld’, schrijft Franak Viačorka op Twitter. ‘Dit is niet de Roman die ik ken. Deze man op Goebbels’TV (een verwijzing naar Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels, red.) is de gijzelaar van het regime en we moeten al het mogelijke doen om hem en de andere 460 politieke gevangenen vrij te krijgen.’