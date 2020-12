Discussie in Duitsland over strengere coronamaatregelen met kerstmis en oudjaar

In Duitsland gaan steeds meer stemmen op voor strengere contactbeperkingen rond kerstmis en oudejaarsavond. Dit omdat het aantal nieuwe besmettingsgevallen nog steeds veel te hoog is. Bondskanselier Angela Merkel en de zestien deelstaatleiders kondigden anderhalve week geleden een verlenging aan van de lockdown light met versoepelingen tussen 23 december en ten laatste 1 januari.

Bij hun keuze voor die versoepeling (tien personen uit meerdere huishoudens mogen elkaar thuis ontmoeten in plaats van vijf personen uit twee huishoudens, kinderen onder de 14 uitgezonderd) gingen de bondskanselier en de minister-presidenten van de deelstaten ervan uit dat het aantal nieuwe besmettingsgevallen fors zou dalen door de verlenging van de lockdown light. Die daling bleef tot nu toe uit. Sterker nog: in veel steden, gemeenten en regio’s ligt de zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingsgevallen per 100.000 inwoners binnen een week) nog boven de 200 terwijl de situatie volgens Duitse deskundigen pas weer beheersbaar is als dat cijfer onder de 50 ligt. Daarnaast stijgt het aantal coronadoden, vooral in de leeftijdsgroep boven de 80 jaar.

Kanselarijchef

Met het oog op de actuele virusontwikkelingen pleit Merkels kanselarijchef Helge Braun voor een nieuwe vergadering van de bondskanselier en deelstaatleiders vóór de kerstdagen. ,,Als het ons lukt om voor kerstmis unaniem te beslissen over aanscherping van de contactbeperkingen dan kunnen we een slag maken”, zei Braun tegen Bild. De eerstvolgende vergadering van Merkel en de zestien minister-presidenten staat nu gepland voor 4 januari. Braun riep de deelstaatleiders op om in corona-hotspots (meer dan 200 nieuwe besmettingsgevallen per 100.000 inwoners in een week) in ieder geval strengere coronamaatregelen in te voeren zoals afgesproken tijdens de vergadering op 25 november.

De Beierse minister-president Markus Söder (CSU) vindt een nieuwe vergadering van de federale- en deelstaatregeringen voor de kerstdagen noodzakelijk. ,,Ik weet zeker dat we elkaar voor kerstmis weer zullen ontmoeten”, zei hij maandag in de ARD-ontbijtshow Morgenmagazin. In corona-hotspots moet je de maatregelen volgens hem ‘verscherpen’. Daarbij denkt Söder onder andere aan de invoering van een avondklok tussen 21.00 en 05.00 uur. Hij wil wel versoepelen met kerstmis omdat het feest in familieverband wordt gevierd, helemaal in het christelijke Beieren, maar niet met oudejaarsavond. Dat is meer een aangelegenheid om ‘met vrienden te feesten', aldus de deelstaatleider.

Merkel

Bondskanselier Merkel (CDU) wil al sinds oktober strengere coronamaatregelen maar die mening wordt niet gedeeld door alle deelstaatleiders. Vooral niet in deelstaten met minder besmettingsgevallen zoals Mecklenburg-Voor-Pommeren. Daardoor leverden de vergaderingen tussen Berlijn en de deelstaten telkens een ‘zwakker’ eindresultaat op dan Merkel voor ogen stond. De bondskanselier zinspeelt nu opnieuw op strengere coronamaatregelen. ,,De huidige beperkingen zullen niet voldoende zijn om het land de winter door te krijgen’’, citeren partijgenoten haar na een vergadering met partijgenoten in Berlijn. ‘Er wordt te veel gesproken over glühwein op kerstmarkten, en te weinig over verplegers en verzorgers die nu onder grote druk moeten werken, zou Merkel hebben geklaagd.

De bondskanselier wil volgens haar partijgenoten ook voor de kerst weer vergaderen met de deelstaten over strengere maatregelen. Niet alle deelstaten vinden dat nodig omdat ze al strengere maatregelen hebben genomen en met kerstmis niet versoepelen. Dat is het geval in de stadstaat Berlijn en in Baden-Württemberg, Beieren, Thüringen en Saksen.

Lockdown light

De lockdown light in Duitsland geldt sinds 2 november en werd op 25 november verlengd tot eind december. De horeca is dicht (bezorgen en afhalen mag), cultuur- en vrijetijdsinstellingen eveneens. Winkels, scholen en crèches zijn open, in tegenstelling tot de lockdown dit voorjaar. Vandaar de benaming ‘light’. Daarnaast geldt een mondkapjesplicht in het ov, winkels en op andere plekken waar afstand houden lastig is. Ook moeten mensen zoveel mogelijk thuiswerken en zijn binnenlandse privéreizen en -overnachtingen verboden.

