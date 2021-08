Directeur circuit Spa-Francorchamps dood gevonden, vermoedelijk omgebracht door partner

Video Taliban rukken verder op richting Kabul, Rutte in crisisbe­raad

14 augustus Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat een belangrijke militaire leider van de taliban is gedood bij de strijd om de stad Maymana. De Afghaanse regering voert ondertussen spoedoverleg met lokale leiders en internationale partners om de oorlog te beëindigen. Demissionair premier Rutte heeft vanavond een crisisoverleg gehad met de betrokken bewindslieden over de situatie in Afhanistan.