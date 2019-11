Dieven plunderen schatkamer Duits museum: 'Grootste kunstroof in na-oorlogse geschiedenis’

Volgens de Duitse kant Bild zou de waarde van de gestolen spullen zelfs een miljard euro bedragen. In het museum bevinden zich duizenden sieraden en voorwerpen van goud, zilver of andere waardevolle materialen. De dader of daders zouden hebben toegeslagen in het historische deel van de collectie. Daar bevindt zich onder meer de schatkamer van keurvorst August de Sterke (1670-1733). Daar alleen al lagen minstens 3.000 kunstobjecten die ‘van onschatbare waarde zijn’.



De daders namen alleen sieraden mee. Grotere voorwerpen zoals vazen of schilderijen lieten ze achter. Momenteel zijn de medewerkers nog bezig met een inventaris om te zien wat er allemaal is gestolen.



Duitse media berichten dat de inbrekers mogelijk de elektriciteitsvoorziening hebben gesaboteerd en daarna door een raam zijn geklommen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Een van de waardevolste stukken uit de collectie bevindt zich momenteel in het Metropolitan Museum of Art in New York. Het gaat om de zogenoemde groene diamant van Dresden, een unieke steen van 41 karaat.