Dierenverzorgster Belgische dierentuin verdedigt doodschieten leeuwin

,,De dood van deze prachtige leeuwin is een tragische gebeurtenis, die helaas in dit geval niet vermeden kon worden", zo schrijft de olifantenverzorgster naar aanleiding van het overlijden van leeuwin Rani.

Verdovingspogingen

Over de ophef rond de mislukte verdovingspogingen en de uiteindelijke keuze om het dier dood te schieten zegt ze: ,,Mensen lezen in de media dat er twee verdovingspogingen geweest zijn en er nadien geschoten is, en trekken hier conclusies uit. Sommige lijken te denken dat de verdovingen "mis" waren en de kogel wel meteen raak was. Verdiep jullie in het verdoven van wilde dieren, wat adrenaline met zo'n dier doet, en met de werking van een verdoving en de omstandigheden waarin het gebeurt. Ja, in Afrika worden ook vaak dieren verdoofd waarbij dit wel lukt, maar dat zijn dieren die men onnoemelijk ver kan blijven volgen met helikopters of trucks, omstandigheden waarbij er geen mensen in gevaar komen."



Ook bioloog Niels Luyten van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, waar leeuwen en luipaarden leven, zei gisteren al dat het niet altijd mogelijk is om een wild dier zoals een leeuw voldoende te verdoven. ,,Een leeuwin is geen schoothondje", stelde hij. ,,Als zo’n dier in paniek is omdat het in onbekend gebied terechtkomt, gaat dat lichaam enorm veel adrenaline aanmaken. Daar kan de verdoving soms niet meer tegenop. Dat is pure chemie.”

Quote Iedereen zal en mag hierover zijn mening hebben, maar denk goed na over hoe moeilijk dergelijke situaties zijn voor een bedrijf, verzorgers én bezoekers Veronique van den Hurk

Volgens Veronique was het resultaat van tóch doorgaan met verdovingspogingen vermoedelijk even tragisch geëindigd. ,,Als men nog meer verdoving had ingespoten, had de dosis hoogstwaarschijnlijk fataal geweest. En het jammerlijke resultaat had hetzelfde gebleven", aldus de verzorgster. ,,Stel dat men in Planckendael ervoor gekozen had de leeuwin nog langer te laten rondlopen, waren er mensen én andere dieren in het park in gevaar geweest, hoe waren de meningen dan geweest?”, vraagt Veronique zich af.



En de dierenverzorgster gaat ook nog in op het feit dat de ontsnapping van de leeuwin vermoedelijk het gevolg was van een fout van een medewerker. ,,Stel dat er sprake is van een menselijke fout, zijn er dan geen mensen onder jullie die wel eens een fout begaan op het werk? Die fouten hebben dan minder grote gevolgen als deze, maar het is en blijft wel een menselijk iets."

Enorme last

,,Ik heb het geluk voor een prachtig bedrijf te mogen werken, dat helaas de laatste weken al enorme tegenslagen heeft moeten verwerken. Ik blijf dit ook met hart en ziel doen en hoop dat mensen gaan beseffen dat dit voor de aanwezige verzorgers ook een enorme last is om te dragen", besluit ze. ,,Overigens nemen we helaas zelf geen beslissingen in zulke situaties en de veiligheid van mensen gaat in dit geval boven alles", klinkt het nog.