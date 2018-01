Dierentuin doodt negen leeuwtjes: 'Ze konden nergens anders heen'

De dierentuin kwam met een officiële verklaring, omdat een eerder interview met directeur Bo Kjellson tot commotie leidde. De dierentuin zegt de uiteenlopende meningen over deze kwestie de respecteren, maar geeft aan dat het noodzakelijk was om de dieren te doden. ,,Binnen de troep was agressie en werd het welzijn van de dieren aangetast."

,,Om de dierenpopulatie onder controle te houden verplaatsen we dieren, zorgen we voor anticonceptie en voeren we soms euthanasie uit. Onze dieren moeten vrij zijn om in hun natuurlijke behoeftes te voorzien, zoals voortplanting en het zorgen voor hun kleintjes. Euthanasie is onze laatste optie, wanneer alle andere mogelijkheden uitgesloten zijn. Daarbij volgen we netjes alle normen die aan dierentuinen binnen Europa worden opgelegd."

Volledig scherm Bo Kjellson, directeur van de Boras Zoo © Videostill STV ,,In Europa zitten veel Afrikaanse leeuwen in de dierentuinen en helaas waren er geen parken die plek voor de leeuwtjes hadden", schrijft Boras Zoo in de verklaring. ,,We volgen een fokprogramma om de dierenpopulaties binnen het park op peil te houden en het doden van zo'n dertig gezonde dieren per jaar is hier een onderdeel van. De gedode hoefdieren, vogels en konijnen vormen een belangrijk deel van het carnivorendieet van andere dieren binnen het park."

'Gang van de natuur'

Bo Kjellson verklaarde woensdag tegen de Zweedse zender SVT: ,,We hebben eerst geprobeerd om de dieren te verkopen of een ander huis te geven, maar op dat moment waren er helaas geen andere dierentuinen die interesse hadden."



,,Toen de agressie binnen de troep te groot werd, moesten we besluiten enkele dieren te doden. Het is geen geheim en we proberen ook niet te verhullen dat we op deze manier werken", aldus Kjellson in het interview. Volgens Kjellson is het overschot aan leeuwtjes het resultaat van een geslaagd fokprogramma.

Taboe

Marc Damen, voormalig directeur van Diergaarde Blijdorp, pleitte in 2016 voor meer openheid over euthanasie binnen dierentuinen. In dat jaar moest een jong bizonstiertje in Blijdorp worden afgemaakt, omdat hij boventallig was. Met z'n twee jaar begon hij opstandig te doen tegen zijn vader en gedonderjaag in de kudde dreigde.



,,Dat gedrag kan tot heel veel stress leiden in zo'n groep. Er kunnen vechtpartijen ontstaan, verwondingen. Ze kunnen elkaar zelfs doden met die horentjes. Dat wil je voorkomen. En omdat we het dier niet kwijt konden bij een andere, goede dierentuin, moesten we besluiten om hem af te maken", vertelde Damen toen.

Marius

In 2014 ontstond ook ophef over het doden van een gezond dierentuindier. Giraffe Marius werd in een dierentuin in Kopenhagen gedood, omdat hij de verkeerde genen had. Volgens de dierentuin zou inteelt dreigen als het dier zou blijven leven. De netgiraffe, die zijn soortnaam ontleedt aan de netachtige structuur op de huid, kon niet elders worden geplaatst. Beelden van het doden van het dier waren op journaals te zien. Ook werd getoond hoe het dier in stukken werd gesneden. Kijkers reageerden geschokt op de beelden.