'Die kuif van Trump wordt elke dag in model geföhnd'

Zesjarige kleindochter Trump verovert China met Chinese zang

16:31 Arabella Kushner, kleindochter van Donald Trump, heeft de harten gestolen van vele Chinezen. De zesjarige dochter van Ivanka Trump en Jared Kushner kan namelijk zingen in het Mandarijn. Dit liet zij in februari dit jaar al zien toen zij China een gelukkig nieuwjaar toewenste in deze taal. Vandaag dook een nieuwe video op die speciaal werd opgenomen voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan. Donald Trump - bezig aan een reis door Azië - liet de video vandaag op een tablet zien aan zijn Chinese collega. Xi liet weten dat Kushner 'een dikke tien' verdient voor haar zang.