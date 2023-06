Deze Nederlanders blijven ondanks advies in Rusland: ‘Hier veiliger dan in veel Europese steden’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders dringend niet naar Rusland te reizen en het land nu te verlaten. Frank de Wit en Jacco Hendrikx zijn twee landgenoten, die ondanks het advies in Rusland blijven: ,,Gisteren was het even spannend, maar mijn hele leven is hier.’’