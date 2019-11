Deze kroonjuwelen maakten de inbrekers buit tijdens megaroof in museum

De inbrekers wisten overduidelijk waar ze moesten zijn en welke sieraden ze moesten hebben maar slaagden er niet in om alle 94 objecten uit de vitrine mee te nemen. Dat is volgens het museum te danken aan het feit dat elk van de stukken vastgenaaid zit aan de ondergrond waarop ze tentoongesteld worden. Hoe het kan dat de inbrekers sommige sieraden wél en andere níet konden losrukken, is nog niet bekend.

Op bewakingsbeelden van het museum die gisteravond zijn vrijgegeven door de politie, is te zien dat een van de twee inbrekers grof geweld gebruikt. Hij verschaft zich met een bijl toegang tot de vitrine. Dat lukt blijkbaar niet meteen want de man hakt minstens vier keer in op het veiligheidsglas.

Daarna gaat het snel. In luttele minuten graaien de inbrekers hun buit bijeen. Die verdwijnt in een rugzak en bestaat uit onder andere een parelketting van 177 Saksische parels, een degen bezet met 770 diamanten, een borst-ster van de Poolse Orde van de Witte Adelaar, een epaulet van goud en zilver met 20 grote en 216 kleine diamanten, een tiara met briljanten in de vorm van een halve maan en een met 83 briljanten bezette broche geslepen van goud, zilver, messing en staal in de vorm van een palmboom.

Volledig scherm Het gaat om tien sieraden uit de achttiende eeuw, variërend van diamanten en briljanten broches en epauletten tot een ketting met Saksische parels en een met 770 diamanten bezette sabel. © Polizei Sachsen

Na de spectaculaire kunstroof gaan de inbrekers er vandoor in een Audi 6. Ze handelden vliegensvlug. Tussen het moment waarop de bewakers alarm sloegen bij de politie en de aankomst van de eerste patrouillewagen, om respectievelijk 04.59 uur en 05.04 uur, verstreken slechts vijf minuten.

Beveiliging

De bewakers waren getuige van de inbraak en diefstal maar grepen niet in zoals deze site gisteravond al meldde. Dit omdat het veiligheidsprotocol voorschrijft dat ze alleen de politie moeten waarschuwen en nooit zelf mogen ingrijpen aangezien ze ongewapend zijn. Dat roept vragen op over de beveiliging van het museum met een historische schatkamer die nota bene een van de oudste en rijkste van Europa is.

Volgens de Duitse Museumbond zien musea zich voortdurend geconfronteerd met een belangenconflict tussen de beveiliging van hun objecten en de toegang voor het publiek. ,,We zijn openbare instellingen die bezoekers willen aanspreken met onze collecties, maar zijn geen bankkluis en dat brengt een bepaald risico met zich mee’’, verklaarde voorzitter Eckart Köhne tegenover Duitse media.

Het beveiligingssysteem in het historische museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in Dresden functioneerde volgens hem zoals het moest. ,,De inbraak werd meteen opgemerkt en is vastgelegd op video. Bij genoeg brutaliteit en criminele kracht komt het tot dit soort diefstallen. Honderd procent veiligheid bestaat nu eenmaal niet.’’

Museumdirecteur Dirk Syndram omschrijft de collectie als ‘een soort werelderfgoed’. Volgens hem is er nergens in Europa een vergelijkbare verzameling. De door de dieven buitgemaakte sieraden vormen samen drie sets. Ze lagen met zeven andere in de vitrine in de juwelenkamer van het museum. Die is gevestigd op de begane grond van de westelijke vleugel en maakt deel uit van de voormalige schatkamers van de Wettiner vorstenfamilie. Het Belgische en Britse koningshuis stammen af van een van de zijtakken van deze dynastie.

August de Sterke