Deze Koningsdagfoto's moet je zien!

Vastgebon­den, verkracht en getreiterd met sadistisch ‘spelletje’: de dodelijke slachtof­fers van de Golden State Killer

26 april Minstens 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken: de Golden State Killer zorgde voor een ware angstpsychose in Californië in de jaren ’70 en ’80. DNA-bewijs leidde de speurders nu naar Joseph James DeAngelo, een 72-jarige ex-agent. Hij werd opgepakt in zijn huis in Citrus Heights, een voorstad van Sacramento. Buren beschrijven hem als een “griezel die af en toe chagrijnig uit de hoek kon komen”. Maar een seriemoordenaar? Dat had niemand in hem gezien.