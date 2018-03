Deze foto's moet je hebben gezien

België windt zich op om 'dis­cri­mi­ne­ren­de' Nederlandse tweet

16:13 In België is ophef ontstaan na een tweet van een Nederlandse voetbalkijker. ,,Jong wie? België?" tweette de man over de Rode Duivels, waarna hij de namen van spelers zoals Miangue, Ngoy en Oulare opsomde. Voetballer Obbi Oulare (22) liet het er niet bij zitten.