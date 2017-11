Deze foto's moet je gezien hebben

Levensgroot wassen beeld van Hitler verwijderd wegens selfies

14:16 Een levensgroot beeld van Hitler is verwijderd bij een wassenbeeldenmuseum in de Indonesische stad Yogyakarta. Het Simon Wiesenthal Centrum dat strijdt tegen antisemitisme, en mensenrechtenorganisaties waren verontwaardigd over de selfies die mensen bij het beeld van Hitler namen.