Deze foto's moet je gezien hebben

Duitsland valt over 'Papa is mijn su­per­held'-py­ja­ma van Lidl

15:12 'Daddy is my superhero' op een roze pyjamaatje versus 'Be your own superhero' op een donkerblauw pyjamaatje. De discussie over genderneutrale kinderkleding is nu ook in Duitsland opgelaaid. Want waarom kan een meisje niet haar eigen held worden?