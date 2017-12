Deze foto's moet je gezien hebben

Gedwongen huwelijk in Noord-Korea redt Amerikaanse deserteur

16:59 Het is het ultieme liefdesverhaal: een Amerikaanse soldaat die in 1965 overliep naar Noord-Korea, wordt daar na een tiental jaar gedwongen te trouwen met een ontvoerd Japans meisje. Het tweetal raakt door een stom toeval van elkaar gescheiden in 2002. Met het risico op een levenslange gevangenisstraf voor de gedeserteerde soldaat komen ze twee jaar later weer samen. Maandag overleed de soldaat. Zijn verhaal was vandaag te lezen bij de BBC.