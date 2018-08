Dertig doden en bijna honderd gewonden bij geweld in Tripoli

Belgische politie neemt massaal afscheid van doodgescho­ten collega

30 augustus Honderden politiemensen hebben vanmiddag in het Belgische Theux de laatste eer bewezen aan hun collega Amaury Delrez (38). Hij werd zaterdagnacht doodgeschoten tijdens een controle van een groepje Nederlandse stappers dat overlast had veroorzaakt in het naburige Spa. Yvo T. (36) uit Schinnen zit vast op verdenking van moord op Delrez en poging tot moord op diens collega.