‘Derde man betrokken bij vergiftiging van oud-dubbelspion Skripal en dochter’

Foto's Andrew vindt ‘spookap­pels’ van ijs: ‘Ik noem ze Jonaghosts’

10:02 Een man uit het Amerikaanse plaatsje Sparta in Michigan deed afgelopen week een bijzondere ontdekking toen hij appels aan het plukken was. De vruchten bleken in de vrieskou van de boom te zijn gevallen, maar de appelvormige ijslaagjes hingen er volgens hem nog. ,,Ik noem ze Jonaghosts.’’