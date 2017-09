Derde arrestatie na aanslag Londense metro

De politie arresteerde eerder al twee andere verdachten na de deels mislukte explosie in een metro, die net was gestopt op het station. De twee mannen die eerder werden opgepakt zijn achttien en 21 jaar oud. Een van de verdachten is Yahya F. en heeft familie uit Syrië in Noord-Brabant.



Journaliste Jenan Moussa sprak met de broer van de 21-jarige die zaterdagavond werd opgepakt. Bij de bomaanslag in het metrostation Parsons Green, een dag eerder, raakten 29 mensen gewond. De verdachte zou onlangs op bezoek zijn geweest. De familie is vol ongeloof.



De 18-jarige verdachte was mogelijk van plan Engeland te verlaten op een veerboot. Hij handelde niet alleen. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zou vaker mensen in en uit Engeland hebben gevoerd via Dover, waar de beveiliging in de haven en op schepen niet optimaal zou zijn.