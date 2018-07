Denktank waarschuwt: Islamitische Staat werkt aan een comeback

De Islamitische Staat is het grootste deel van zijn grondgebied verloren en heeft nog maar weinig strijders over in Irak en Syrië. Volgens een recent verschenen rapport van de Amerikaanse denktank The Soufan Center werkt de terreurgroep echter aan een terugkeer.

De inname van de ‘hoofdstad’ Raqqa door Syrisch-Koerdische strijders leek een sluitstuk te vormen van de afbrokkeling van de macht van IS in het Midden-Oosten. Toch waarschuwen onderzoekers van The Soufan Center nu voor een snelle terugkeer van de terreurgroep.

De strijders die nog actief zijn houden zich schuil in de woestijngebieden tot waar het gezag van hoofdsteden zoals Bagdad en Damascus zich nog niet uitstrekt.

Het rapport meldt dat de terreurgroep nu minder bezig is met het herwinnen van territorium en meer met het voorbereiden van grote aanvallen op de Iraakse politie. Op die manier zouden de moslimextremisten chaos willen zaaien zoals ze dat in 2013 deden.

De onderzoekers denken dat IS het patroon van Al-Qaeda volgt en wacht op het juiste moment om opnieuw uit haar eigen as te herrijzen.

Het rapport wijst verder op het aantal gerichte aanslagen op politiebureaus en overheidsgebouwen. Die zouden in zowel Irak als Syrië steeds vaker voorkomen.

Propagandacampagne

De rekrutering en radicalisering van jongeren is ook niet gestopt, zo meldt het rapport. Strijders van de terreurgroep voeren online nog steeds een propagandacampagne, waardoor ze wereldwijd veel invloed hebben, zelfs nu ze bijna helemaal uit Irak en Syrië zijn verdreven. De ideologie is niet verslagen en het achterliggende gedachtegoed is ook nog zeker niet verdwenen.