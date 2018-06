Denemarken: Europa moet afgewezen migranten in centraal kamp plaatsen

,,Het zou een groot verschil zijn als men een kamp kan inrichten dat niet in de aantrekkelijke asiellanden ligt maar elders'', aldus premier Lars Løkke Rasmussen tegen Deense media. Het idee zou al met Oostenrijk zijn besproken maar ook met andere landen die de eerste minister niet wilde noemen. Ook vertelde hij er niet bij in welk land een dergelijke uitreisopvang moet komen. Volgens Rasmussen kan voor het eind van dit jaar een proef beginnen.

Het Nederlandse kabinet is door de Denen niet gepolst voor het plan, stelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Het voorstel is ons niet bekend. Wij zien natuurlijk ook dat terugkeer van uitgewezen migranten een belangrijk vraagstuk is. Als er een voorstel komt, zullen we er naar kijken. Maar het is nu nog te vroeg om er op in te gaan."