Demonstratie Hongkong eindigt in chaos

Zij vernielden een aantal ingangen van metrostations, Chinese banken en honderden winkels langs de route. De politie vuurde traangas af toen een menigte activisten het politiebureau van Tsim Sha Tsui met benzinebommen bekogelde. Elders in Kowloon zette de politie waterkanonnen in om de demonstranten te verspreiden. Uit de waterkanonnen kwam een blauwe vloeistof waardoor de demonstranten herkenbaar bleven. Ook schoot de politie met rubberkogels. Tegen het vallen van de avond bleef het onrustig toen demonstranten talrijke barricades en winkels in brand staken.



Vooral bij de protestmars in de wijk Kowloon waren eerder op de dag veel mensen op de been. Veel winkels waren gesloten uit angst voor rellen. De autoriteiten hadden de mars in Tsim Sha Tsui, een dichtbevolkt winkelgebied in Kowloon vol luxe boetieks en hotels, verboden, vanwege de openbare veiligheid en eerder geweld van door demonstranten. Maar tienduizenden mensen sloten zich aan bij de demonstratie.