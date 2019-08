Demonstranten opnieuw de straat op in Hongkong: politie zet traangas in

Horror­thril­ler The Hunt geschrapt na schietpar­tij­en VS

9:18 Filmstudio Universal heeft besloten de film The Hunt niet uit te brengen vanwege de ophef over de verhaallijn. Dat meldt The Hollywood Reporter. In de horrorfilm jagen rijke mensen op ‘deplorables’ - de geuzennaam die Trump-fans voor zichzelf gebruiken.