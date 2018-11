Democraten pakken winst in Huis, Republikeinen behouden Senaat

De Republikeinen houden de meerderheid in de Amerikaanse Senaat, maar de Democraten lijken de winst te halen in het Huis van Afgevaardigden. Dat stellen Amerikaanse media na de eerste uitslagen. Daarmee verliezen Trumps Republikeinen de totale controle over het Amerikaanse Congres.

De Democraten moesten 23 zetels inlopen op de Republikeinen om de meerderheid in het Huis te krijgen, en dat lijkt te lukken. De Democratische leider van het Huis, Nancy Pelosi, zei vannacht: ,,Vergeet dit gevoel niet. Ken de macht om te winnen.’’ Ze is inmiddels gefeliciteerd door president Trump, melden betrokkenen.

De Democratische winst in het Huis is een domper voor Trump, die het zonder automatische politieke meerderheid in het Congres veel lastiger krijgt om te regeren. Ook zullen de Democraten een aantal onderzoeken starten naar de handel en wandel van Trump.

De Republikeinen houden wel de controle over de Senaat. Met een Democratisch Huis en een Republikeinse Senaat dreigt een politieke patstelling in Washington, als beide kamers van het Congres het eens moeten worden over wetgeving.

Volledig scherm Jennifer Wexton, Democratische politica uit Virginia die zetel van een zittende Republikein wist te winnen. © AP

Texas

De Republikein Ted Cruz is met een kleine voorsprong herkozen als senator van de Amerikaanse staat Texas. De Democraat Beto O’Rourke stond lange tijd voor in de tussenstand, maar op het einde won Cruz alsnog.

Politieke primeurs

Er deed een recordaantal vrouwen mee aan de tussentijdse verkiezingen en de uitslagen brengen een flink aantal primeurs, in zowel de lokale politiek als op het nationale toneel. De 29-jarige Democraat Alexandria Ocasio-Cortez wordt het jongste lid van het Amerikaanse congres. Rashida Tlaib uit Michigan en Ilhan Omar uit Minnesota, beide Democraat, worden de eerste moslima’s in het Huis van Afgevaardigden. Tevens zijn zij de eerste Congresleden van Palestijnse en Somalische afkomst.

In Kansas won Democraat Sharice Davids, een jurist en voormalige vechtsporter, als eerste vrouwelijke native American een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Davids is openlijk lesbisch en deelt een primeur met de staat Colorado: daar is met Jared Polis de eerste openlijk homoseksuele gouverneur verkozen.