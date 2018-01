Democraten akkoord: sluiting Amerikaanse overheid voorbij

Chuck Schumer, fractievoorzitter van de Democraten, maakte melding van de overeenstemming voor de formele stemming over het plan. Er moet echter nog wel worden gestemd.



In ruil voor een akkoord beloofde fractievoorzitter McConnell snel afspraken te maken over de 'dreamers', immigranten zonder papieren die als kind illegaal het land in zijn gebracht. De Democratische senatoren wilden bij het vaststellen van de begroting ook vastleggen dat deze 800.000 jongeren niet uitgezet worden.



Dat is niet gelukt. Om te voorkomen dat overheidsinstellingen langer gesloten blijven, gaan Democraten nu toch akkoord met een kortlopende begroting die ze eerder afwezen. Daarbij is hen toegezegd dat voor 8 februari afspraken gemaakt zullen worden over de immigrantenkinderen. Zo niet, dan zal de Senaat stemmen over de status van de dreamers.